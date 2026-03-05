Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа по операции в Иране
Инициатива не прошла процедурное голосование.
Фото: Reuters/Celal Gunes
Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа в Иране.
Группа сенаторов-демократов предложила ограничить военные действия Трампа в Иране, но инициатива не прошла процедурное голосование. Против нее выступили 52 сенатора, а поддержали только 48.
