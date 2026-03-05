Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь

Всего было атаковано шесть регионов РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 76 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере MAX.
«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 4 марта до 07:00 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено в Саратовскую область — 33 аппарата. Десять беспилотников перехватили в небе над Республикой Крым. Еще девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью и четыре дрона сбили над Краснодарским краем. Два беспилотника перехватили в Волгоградской области и один БПЛА — в Астраханской.
Кроме того, 17 аппаратов сбили над акваторией Черного моря.
Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области. Им оказывает вся необходимая медицинская помощь. Также есть повреждения гражданских объектов, профильных и экстренных служб.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 5 мар
- Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
- 4 мар
- Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
- 2 мар
- Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
- 2 мар
- Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
- 2 мар
- Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
- 1 мар
- Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
- 28 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
- 28 февр
- Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
- 27 февр
- ВСУ попытались атаковать Чувашию двумя ракетами
- 27 февр
- В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
Читайте также
93%
Нашли ошибку?