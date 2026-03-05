Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 47 0

Всего было атаковано шесть регионов РФ.

Сколько беспилотников атаковало Россию ночью

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 76 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере MAX.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 4 марта до 07:00 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено в Саратовскую область — 33 аппарата. Десять беспилотников перехватили в небе над Республикой Крым. Еще девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью и четыре дрона сбили над Краснодарским краем. Два беспилотника перехватили в Волгоградской области и один БПЛА — в Астраханской.

Кроме того, 17 аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области. Им оказывает вся необходимая медицинская помощь. Также есть повреждения гражданских объектов, профильных и экстренных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
5 мар
Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области
4 мар
Силы ПВО России сбили 32 украинских беспилотника за ночь
2 мар
Пять человек пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА
2 мар
Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских беспилотника над регионами России
2 мар
Повреждены четыре дома, пострадал человек: ВСУ атаковали Новороссийск беспилотниками
1 мар
Силы ПВО России сбили 27 украинских беспилотников за ночь
28 февр
Силы ПВО за ночь сбили 97 украинских дронов над регионами РФ
28 февр
Возгорание на НПЗ в Краснодарском крае произошло из-за падения обломков БПЛА
27 февр
ВСУ попытались атаковать Чувашию двумя ракетами
27 февр
В результате атаки дронов ВСУ на Курск один человек погиб и трое пострадали
+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.80
0.19 90.75
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:46
«Интеллектуально обезоруживает»: Городничий о работе с Богомоловым в театре
9:29
Банановая диета под запретом: для кого опасен популярный экзотический фрукт
9:13
Позиции Ирана у границы с Курдистаном подверглись бомбардировке
8:59
Захарова: Зеленский из-за ситуации на Ближнем Востоке перешел с «препаратов на гуталин»
8:41
Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь
8:26
Откровения Димы Билана: почему певец сменил цвет глаз и зачем взял кредит

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Два брака, пластика и клиническая смерть: главные испытания актрисы Елены Яковлевой
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото