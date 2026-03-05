Силы ПВО России сбили 76 украинских беспилотников за ночь

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 76 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере MAX.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по московскому времени 4 марта до 07:00 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено в Саратовскую область — 33 аппарата. Десять беспилотников перехватили в небе над Республикой Крым. Еще девять БПЛА уничтожили над Ростовской областью и четыре дрона сбили над Краснодарским краем. Два беспилотника перехватили в Волгоградской области и один БПЛА — в Астраханской.

Кроме того, 17 аппаратов сбили над акваторией Черного моря.

Территория России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Саратовской области. Им оказывает вся необходимая медицинская помощь. Также есть повреждения гражданских объектов, профильных и экстренных служб.

