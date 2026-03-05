Позиции Ирана у границы с Курдистаном подверглись бомбардировке

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 55 0

Под удар попали как военные объекты, так и армейские посты.

Военные позиции Ирана около Курдистана

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Позиции иранских военных вблизи границы региона Иракский Курдистан подверглись бомбардировкам с воздуха. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

«Иранские военные объекты и армейские посты близ границы с Иракским Курдистаном стали объектами бомбардировок», — уточнили в СМИ.

Данных о погибших и пострадавших нет. Так же еще не поступала информация о нанесенном ущербе.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, для ведения «войн бесконечно». Кроме того, американский лидер отметил, что операция проходит быстрее, чем планировалось.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские ракеты преодолели израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» и атаковали город Тель-Авив.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

