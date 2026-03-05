Иранские ракеты преодолели израильскую систему «Железный купол»

Иранские ракеты преодолели израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол» и атаковали город Тель-Авив. Об этом сообщили местные средства массовой информации. По предварительным данным, одна из ракет достигла цели на территории города. Об этом сообщает SNN.

Как утверждают источники, на опубликованных в сети кадрах зафиксирован момент взрыва после попадания ракеты. Подробности о масштабах разрушений и возможных пострадавших на момент публикации не приводятся.

Ранее государственное телевидение Иран сообщило о запуске новой волны ракет в направлении Израиля. Удары стали частью продолжающегося обмена атаками между сторонами, который привел к резкому обострению обстановки в регионе.

Эскалация на Ближнем Востоке

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. В ходе атак погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Боевые действия вышли далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

