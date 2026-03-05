Взрывы в Тегеране и ракетный ответ Ирана: что происходит на Ближнем Востоке

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

Стороны не демонстрируют готовности к снижению интенсивности боевых действий.

Фото, видео: Reuters/SOCIAL MEDIA; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

В ночь на 5 марта в Иране прогремели несколько взрывов

Шестой день ближневосточного конфликта проходит под знаком взаимных ударов и продолжающейся эскалации. Несмотря на международные призывы к деэскалации, интенсивность ударов и ответных атак не снижается, а боевые действия все глубже затрагивают ключевые военные и инфраструктурные объекты сторон.

Утро в Тегеране началось с новой серии мощных взрывов. По данным телеканала Al Jazeera, удары продолжались в течение нескольких часов. Журналисты сообщают, что в разных районах иранской столицы периодически слышны звуки сильных взрывов, что свидетельствует о продолжающихся атаках по целям на территории города.

Эти события стали продолжением ночной волны ударов. В ночь на 5 марта в Иране также прогремели несколько взрывов. Один из них произошел на территории международного аэропорта «Мехрабад» в Тегеране. Кроме того, по информации агентства Tasnim, в городе Кум под удар попал военный гарнизон, что может указывать на попытки поражения военной инфраструктуры страны.

На фоне этих атак Иран, в свою очередь, продолжил ракетные удары по Израилю. Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала запуск ракет с территории Ирана в направлении израильского государства. По данным ЦАХАЛ, системы противовоздушной обороны были задействованы для перехвата угроз, а военные продолжают отслеживать ситуацию и реагировать на новые пуски.

Таким образом, стороны не демонстрируют готовности к снижению интенсивности боевых действий. Ситуация остается напряженной, а новые сообщения о взрывах и ракетных пусках продолжают поступать практически в режиме реального времени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

