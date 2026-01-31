«Волнительный год»: Екатерина Климова о поступлении сына в институт

|
Лилия Килячкова
Актриса уже прошла этот этап с двумя старшими детьми.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Екатерина Климова рассказала, что ее сын в этом году заканчивает 11 класс

Сыну актрисы театра и кино Екатерины Климовой Корнею в этом году предстоит сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом артистка рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 24-й церемонии премии «Золотой орел» в Москве.

«Он в этом году заканчивает школу <…> Нам предстоит сдача ЕГЭ, поступление в институт. Это тоже такой волнительный и ответственный год нас ждет», — поделилась Климова.

По словам актрисы, Корней сначала рассматривал для поступления специальность гейм-дизайнера, но в настоящее время находится в раздумьях. Климова подчеркнула, что поддержит любой выбор сына.

У Екатерины Климовой четверо детей. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы родилась дочь Елизавета. Пара развелась в 2004 году. Во втором браке с актером Игорем Петренко у Климовой родились двое сыновей — Матвей и Корней. Однако супруги развелись в 2014-м. В браке с актером Гелой Месхи родилась дочь Белла. Актеры развелись в 2019 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дочь Екатерины Климовой не будет против, если мама соберется замуж в четвертый раз. Она с радостью поможет ей выбрать свадебное платье. Ведь взаимная поддержка — это главное правило в их семействе.

