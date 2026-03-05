Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 89 0

Они преодолели уровни обороны страны.

Какие ракеты есть у Ирана

Фото: www.globallookpress.com/ Irgc Official Webiste

Тема:
Война в Иране

Иран в ходе конфликта на Ближнем Востоке использовал новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4», их запустили в сторону Израила. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания страны IRIB.

«Сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4» военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции были запущены сегодня утром в сторону Израиля», — говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что ракеты запустили по центру Тель-Авива, аэропорту Бен-Гурион и базе 27-й эскадрильи ВВС Израиля. В сопровождении дронов они преодолели «уровни региональной и внутренней обороны» еврейского государства.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В результате ракетных ударов погиб верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные военные и гражданские чиновники.

Ответом Тегерана стали атаки на американские военные базы в странах Ближнего Востока и удары по территории Израиля. Иран также закрыл Ормузский пролив.

События на Ближнем Востоке уже привели к закрытию воздушного пространства, что вызвало проблемы с выездом путешественников из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и других стран.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения. Удар был направлен в сторону военной базы США в регионе.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

Тема:
Война в Иране
