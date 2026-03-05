Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами

Они преодолели уровни обороны страны.
Иран в ходе конфликта на Ближнем Востоке использовал новейшие сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4», их запустили в сторону Израила. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания страны IRIB.
«Сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр 4» военно-космических сил Корпуса стражей исламской революции были запущены сегодня утром в сторону Израиля», — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что ракеты запустили по центру Тель-Авива, аэропорту Бен-Гурион и базе 27-й эскадрильи ВВС Израиля. В сопровождении дронов они преодолели «уровни региональной и внутренней обороны» еврейского государства.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана 28 февраля. В результате ракетных ударов погиб верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и другие высокопоставленные военные и гражданские чиновники.
Ответом Тегерана стали атаки на американские военные базы в странах Ближнего Востока и удары по территории Израиля. Иран также закрыл Ормузский пролив.
События на Ближнем Востоке уже привели к закрытию воздушного пространства, что вызвало проблемы с выездом путешественников из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и других стран.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения. Удар был направлен в сторону военной базы США в регионе.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года
- 5 мар
- Fаrs: США и Израиль выпустили ракеты по школам в городе Паранд под Тегераном
- 5 мар
- НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс
- 5 мар
- В Иране заявили о завершающей стадии выбора нового верховного лидера
- 5 мар
- Лавров заявил об отсутствии ответа США на предложение по взносу РФ в «Совет мира»
- 5 мар
- Шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби
- 5 мар
- Удары Израиля и США затронули 174 города в Иране
- 5 мар
- В Минобороны Азербайджана пообещали ответить на атаки иранских беспилотников
- 5 мар
- Иранские БПЛА упали на территории аэропорта Нахичевань в Азербайджане
- 5 мар
- Иран атаковал американский танкер в северной части Персидского залива
- 5 мар
- Воевать вечно: советники Трампа убеждают его как можно скорее объявить победу над Ираном
