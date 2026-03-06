Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Эфирная новость 33 0

Эскалация в регионе только набирает обороты.

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Вражескими объектами для Тегерана являются американские военные базы, в том числе и в Бахрейне, куда сегодня летели иранские ракеты. А прямо в эти минуты системы ПВО вновь работают в Дубае. Там сейчас находится корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, он расскажет о ситуации в регионе.

Запись, сделанная очевидцами в столице Эмиратов — Абу-Даби — на фоне небоскребов ПВО перехватывает угрозу. По сообщениям СМИ, целью был штаб американских военных. Сейчас на улицах Дубая тихо — ни сирен, ни звуков работы ПВО. Некоторое время назад в соцсетях Минобороны Эмиратов пояснили, что отражали атаку со стороны Ирана — это был перехват системой ПВО ракет и беспилотников.

Пассажирским лайнерам пришлось кружить в небе в режиме ожидания, а на мобильные телефоны пришли сообщения о потенциальной ракетной опасности.

Небо над Персидским заливом контролируют французские истребители «Рафаль». Париж срочно перебрасывает в Эмираты еще шесть самолетов для защиты неба.

Тегеран ежедневно наносит удары по странам Ближнего Востока. Бьет точечно. Густой столб дыма над американской базой в столице Бахрейна — Манаме.

А это уже кадры ударов по самому Ирану. В местной мечети обсуждают организацию похорон Али Хаменеи. Свет гаснет мгновенно, взрыв в соседнем здании сотрясает стены храма. В панике люди покидают помещение.

Под огнем в Тегеране гражданские сооружения — крытый спортзал на 12 тысяч мест, расположенный на территории крупнейшего комплекса Ирана «Азади», превратился в руины.

Дотла сгорели боевые самолеты на одном из аэродромов исламской республики. Кадры уничтожения иранской авиации опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США.

Эскалация только набирает обороты. Страны готовятся этой ночью отражать удары, а Тегеран готовится к новой волне атак, цели остаются прежними — военные объекты США и Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
6 мар
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
5 мар
Тревожные сумки: что должно быть при себе у туристов на Ближнем Востоке
5 мар
Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
5 мар
Кто виноват? Установлены личности пилотов, разбомбивших школу для девочек в Иране
5 мар
Минтранс сообщил о вывозе 12 тысяч россиян из ОАЭ и Омана за три дня
5 мар
Не Иран? Кто мог ударить дронами по аэропорту Нахичевани
5 мар
Последствия падения иранских БПЛА в Нахичевани показали на видео
5 мар
Fаrs: США и Израиль выпустили ракеты по школам в городе Паранд под Тегераном
5 мар
НАТО не считает выпущенную по Турции ракету из Ирана нападением на весь альянс
5 мар
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:45
Когда на работу? Сколько дней россияне будут отдыхать на 8 Марта
2:30
Ракетный шторм, французские истребители и разрушения: что известно о ситуации на Ближнем Востоке
2:15
От связистов и медиков до артистов: Владимир Путин поздравил героинь СВО с 8 Марта
2:00
Тимофей Весновей: что можно и нельзя делать 6 марта 2026 года
1:50
Павла Дурова заблокировали в TikTok
1:22
И мужчин, и беременных: российские ученые раскрыли, кого чаще всех атакуют клещи

Сейчас читают

«Вопрос времени»: Трамп сделал резкое заявление про Кубу
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
Умерла жена солиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото