В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды
В снегопад или дождь стоимость оказывается в три, а то и четыре раза выше.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru
Минтранс вернулся к идее регулирования скачков цен на такси. В ведомстве указали, что зачастую стоимость поездки завышают необоснованно.
В снегопад или дождь она оказывается в три, а то и четыре раза выше, чем при нормальных условиях. Все из-за внутренних коэффициентов, которые используют операторы такси.
Ограничивать наценку предлагают в непогоду и при действующем режиме чрезвычайной ситуации. Ранее идею поддержала антимонопольная служба.
Но сами агрегаторы уверяют: такие меры приведут лишь к очередному подорожанию. И считают вмешательство государства в образование цен недопустимым.
