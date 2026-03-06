В России вновь хотят ограничить цены на такси во время непогоды

В снегопад или дождь стоимость оказывается в три, а то и четыре раза выше.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Погода

Минтранс вернулся к идее регулирования скачков цен на такси. В ведомстве указали, что зачастую стоимость поездки завышают необоснованно.

В снегопад или дождь она оказывается в три, а то и четыре раза выше, чем при нормальных условиях. Все из-за внутренних коэффициентов, которые используют операторы такси.

Ограничивать наценку предлагают в непогоду и при действующем режиме чрезвычайной ситуации. Ранее идею поддержала антимонопольная служба.

Но сами агрегаторы уверяют: такие меры приведут лишь к очередному подорожанию. И считают вмешательство государства в образование цен недопустимым.

