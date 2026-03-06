Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте

Эфирная новость 25 0

В Штатах тем временем звучат призывы к наземной операции в Иране.

Фото, видео: Reuters/Khalil Ashawi; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

О том, что прямо сейчас происходит на Ближнем Востоке. Стороны конфликта обмениваются мощными ударами. В ЦАХАЛ заявляют, что начали новую масштабную волну обстрелов Тегерана и Исфахана. 50 израильских истребителей ударили по бункеру убитого верховного лидера исламской республики Хаменеи в центре Тегерана. Иранская армия в ответ атаковала тяжелыми баллистическими ракетами, как минимум одна из них поразила нефтяной танкер под флагом США. Хроника противостояния — у корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Кадры авиационной атаки на Тегеран, которые сейчас распространяет армия обороны Израиля. Мощные удары истребителей наносятся по подземному бункеру аятоллы Али Хаменеи. Это настоящий город в городе с разветвленными улицами и многочисленными помещениями. После смерти духовного лидера, как уверяют в ЦАХАЛ, объектом пользовались высокопоставленные чиновники Ирана.

Взрывы в Иране только нарастают. Это кадры из города Мехабад. Люди вручную разбирают завалы, пытаясь достать выживших. Здание местного отделения Красного Полумесяца атаковано беспилотниками.

Еще один эпицентр взрыва — жилой квартал в Ширазе. Местное телевидение показывает последствия в Тегеране, но во время эфира приходится прятаться в укрытии. Взрыв прогремел неподалеку.

Тегеран в отместку продолжает наносить удары по странам Ближнего Востока. Побережье Абу-Даби. С балконов небоскребов туристы наблюдают за атакой беспилотников. На земле с утра — сирена. Мобильные операторы рассылают экстренные сообщения за сообщением. Некоторые пассажирские лайнеры теперь сопровождают истребители.

«Аэропорты в Эмиратах работают в ограниченном режиме, во время угрозы ракетных ударов работа гавани приостанавливается. Людей просят перейти в безопасные зоны», — рассказал корреспондент.

В Кувейте полыхает американская база Али-эс-Салем. В Бахрейне под огнем сейчас нефтехранилища — вот кадры попадания ракеты по местному НПЗ: мгновенно мощный хлопок и столб дыма. Дрон влетел и в отель в столице Манаме, где якобы проживали американские военные.

В Тель-Авиве небо изрезано следами от ракет. Корпус стражей исламской революции объявил уже 22-ю волну ударов по Израилю.

Иран готовится отражать новые атаки со стороны Израиля и США. В США звучат призывы о наземной операции и захвате острова Харк, который является главным нефтяным терминалом Ирана.

Эскалация на Ближнем Востоке только набирает обороты.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
6 мар
«Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном
6 мар
«Только безусловная капитуляция»: Трамп отказался идти на сделку с Ираном
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
Война Израиля и США против Ирана: главные события дня
6 мар
США признались в ударе по району в Иране, где находилась школа для девочек
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Иран атаковал танкер под флагом США у берегов Кувейта
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:16
Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии
21:05
Обмен ударами: ЦАХАЛ обстреливает Тегеран, Иран атакует авиабазу США в Кувейте
20:58
Аналитик Фарандж: Россия могла бы стать посредником в конфликте Ирана и Израиля
20:54
Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию
20:43
Градус снизился: в Нижегородской области потребление алкоголя сократилось на 15%
20:32
В Москве представили первый графический роман о Великой Отечественной войне

Сейчас читают

Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить