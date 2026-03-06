Золотов отметил самоотверженность и мастерство сотрудниц Росгвардии

В рядах Росгвардии служат более 60 тысяч женщин, которые выполняют важные задачи, в том числе участвуют в специальной военной операции.

Глава Росгвардия, генерал армии Виктор Золотов 6 марта поздравил женщин-военнослужащих и сотрудниц ведомства с наступающим Международный женским днем.

Он отметил, что в рядах Росгвардии служат более 60 тысяч женщин, которые выполняют важные задачи, в том числе участвуют в специальной военной операции.

«Всех вас объединяет главное — самоотверженность, преданность делу и высокое профессиональное мастерство», — подчеркнул Золотов.

В честь праздника отличившимся сотрудницам вручили ведомственные награды, в том числе медали «За проявленную доблесть», «За заслуги в медицине» и медаль «Генерал от инфантерии Е. Ф. Комаровский». Для участниц церемонии также подготовили праздничное выступление: Золотов исполнил для них песни и прочитал стихи.

Как ранее писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья и производственных успехов. Традиционное обращение главы государства прозвучало на торжественном приеме в Кремле в преддверии праздника.

