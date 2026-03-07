Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Младенец оказался погребен под обломками после ракетного удара по жилому дому.

Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме

Фото: Reuters/Morteza Nikoubazl

Тема:
Война в Иране

Спасатели общества Красного Полумесяца в ходе вечерней операции извлекли из-под завалов шестимесячного младенца в городе Кум. Ребенок оказался погребен под обломками после ракетного удара по жилому зданию.

Подробности о состоянии младенца и возможных других пострадавших пока не сообщаются.

Накануне иранские власти сообщили, что установили личности тех, кто совершил атаку на школу для девочек в городе Минаб. 28 февраля в результате удара погибли 168 учениц.  Следствие выяснило, кто были пилоты, участвовавшие в нападении, а также определило координаты авиабаз, откуда они вылетали. Иран заявил о готовности дать «жесткий и решительный ответ» на это преступление.

Тема:
Война в Иране

