Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме
Младенец оказался погребен под обломками после ракетного удара по жилому дому.
Фото: Reuters/Morteza Nikoubazl
Спасатели общества Красного Полумесяца в ходе вечерней операции извлекли из-под завалов шестимесячного младенца в городе Кум. Ребенок оказался погребен под обломками после ракетного удара по жилому зданию.
Подробности о состоянии младенца и возможных других пострадавших пока не сообщаются.
Накануне иранские власти сообщили, что установили личности тех, кто совершил атаку на школу для девочек в городе Минаб. 28 февраля в результате удара погибли 168 учениц. Следствие выяснило, кто были пилоты, участвовавшие в нападении, а также определило координаты авиабаз, откуда они вылетали. Иран заявил о готовности дать «жесткий и решительный ответ» на это преступление.
