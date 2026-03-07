Sky News: Великобритания собралась отправить авианосец на Ближний Восток

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Экипаж корабля должен быть полностью собран и вооружен в течение пяти дней.

Собирается ли Британия перебрасывать силы на Ближний Восток

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Великобритания начала подготовку своего авианосца Prince of Wales к возможному развертыванию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

Причем срок готовности корабля к выходу в море сократили вдвое — теперь экипаж должен быть полностью собран и вооружен всего за пять дней.

Пока окончательного приказа об отправке нет, однако приведение авианосца в состояние готовности даст премьер-министру Великобритании Киру Стармеру возможность максимально быстро перебросить силы в регион в случае необходимости.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Массированные удары наносят по всей территории республики.

Иран не оставляет эти действия без ответа, атакуя территорию Израиля и американские военные объекты в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с начала военной операции американские военные уже уничтожили 42 иранских корабля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, который также отметил, что некоторые судна были внушительных размеров.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

