Трамп заявил об уничтожении 42 иранских кораблей

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Американский лидер отметил, что некоторые судна были внушительных размеров.

Сколько иранских кораблей уничтожили США

Фото: Reuters/U.S. Navy

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Трамп: американские военные уничтожили 42 иранских военных корабля

В ходе военной операции против Ирана США уничтожили уже 42 военных корабля исламской республики. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время саммита «Щит Америк» во Флориде.

«Мы уничтожили 42 военных корабля, некоторые из них довольно большие», — сказал Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля. В результате массированных ударов США и Израиля по иранской территории погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера Али Хаменеи и членов его семьи, а также ключевых военачальников.

Тегеран не оставил атаки без ответа, нанеся удары по Израилю и американским военным базам, расположенным в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и ряде других стран в регионе. Вашингтон заявляет, что намерен продолжать операцию до полного выполнения поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские беспилотники атаковали военную базу США в Дубае. Летательные аппараты были оперативно ликвидированы, пострадавших нет.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

Тема:
Война в Иране
7 мар
«Последний рычаг»: аналитик Ибрагимов о наземной операции США в Иране
7 мар
Трамп заявил о готовящемся серьезном ударе по Ирану
7 мар
Иран поразил танкер в Ормузском проливе
7 мар
Израиль начал новую серию ударов по Ирану
7 мар
Не менее 16 человек погибли в результате ударов Израиля по Ливану
7 мар
Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
7 мар
Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
7 мар
Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
7 мар
Израиль ударил по главному военному университету Ирана
7 мар
Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
