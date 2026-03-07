Иран выпустил твердотопливные ракеты по базе США в ОАЭ и израильской Хайфе
КСИР удалось пробить защиту систем ПВО Эмиратов и Израиля.
Фото: Reuters/Wisam Hashlamoun
Иран при помощи твердотопливных ракет атаковал штаб американской армии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Уточняется, что иранские военнослужащие нанесли удары по израильской Хайфе и по штабу американской армии в ОАЭ. По данным Quds, часть ракет пробила защиту системы противовоздушной обороны «Железный купол». О пострадавших информация не поступала. Как пишут местные СМИ, эта иранская атака отличается от предыдущих масштабом.
Атака США и Израиля на Иран
США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, которая проводится совместно с Израилем. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате пострадали и погибли тысячи мирных жителей.
В ответ на американо-израильские удары Тегеран запустил ракеты и беспилотники по военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Из-за этого также пострадали мирные граждане.
В субботу, 7 марта, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна находится на грани войны. По словам главы государства, несмотря на серьезность ситуации, власти полностью контролируют обстановку.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иранский дрон врезался в жилой небоскреб 23-Маrinа в Дубае. Очевидцы также сообщали о взрывах в других частях города.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
