Иранский дрон врезался в жилой небоскреб 23-Маrinа в Дубае
Повреждения зафиксировали на 88-м этаже жилой башни.
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Soeren Stache; 5-tv.ru
Иранский беспилотный летательный аппарат врезался в небоскреб в Дубае. Информацию подтвердили власти эмирата.
«Компетентные органы Дубая отреагировали на инцидент, возникший в результате падения обломков на фасад одной из башен в районе Дубай Марина, благодаря успешному воздушному перехвату», — сообщила пресс-служба властей Дубая.
В результате инцидента никто не пострадал.
«Противовоздушная оборона ОАЭ в настоящее время реагирует на угрозы ракет и беспилотников со стороны Ирана», — заявили в Министерстве обороны Объединенных Арабских эмиратов.
Кадры с места происшествия запечатлел корреспондент 5-tv.ru. На них видны повреждения на 88-м этаже небоскреба 23-Marina. Ранее очевидцы сообщали о взрыве, который слышали в разных районах города.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам Ирана. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Также в реузультате ударов погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Махаммад Пакпур и ряд других высших чиновников республики.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР начали серию ударов по Израилю, а также объектам американского военного присутствия в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Кувейте и других ближневосточных странах.
Утром 7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о решении не проводить новых атак по странам Ближнего Востока, если с их территории не наносятся удары. Тем не менее, удары по государствам региона продолжились.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
