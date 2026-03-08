«Водители ждут по 30 минут»: в Тегеране на автозаправках образовались очереди

В Тегеране из-за авиаударов по нефтехранилищам на заправках образовались очереди

На автозаправочных станциях в столице Ирана Тегеране образовались очереди. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Фредерик Плейтген в социальной сети X.

«На заправках образовались очереди. Водители <…> ждали около 20-30 минут, чтобы добраться до заправки. Они, казалось, были спокойны по поводу ситуации с топливом, но опасаются, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться после массированных авиаударов по складам горючего», — написал журналист.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что удары по нефтехранилищам в Иране могут вызвать кислотные дожди в регионе. Взрыв нефтехранилищ вызывает выброс в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота.

