Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 63 0

Из-за ударов по НПЗ в воздух выбрасываются токсичные вещества.

К чему приведут удары по нефтехранилищам в Иране

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Удары по нефтехранилищам в Иране могут вызвать кислотные дожди в регионе. Об этом сообщила гуманитарная организация Красный полумесяц в своем Телеграм-канале.

Как ранее сообщала национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана, нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиационным ударам.

По данным организации, взрыв нефтехранилищ вызывает выброс в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. В таких условиях любой дождь приобретает кислотные свойства.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.

Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима. Так израильская армия вошла на юг Ливана.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

