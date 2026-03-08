Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
Из-за ударов по НПЗ в воздух выбрасываются токсичные вещества.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Удары по нефтехранилищам в Иране могут вызвать кислотные дожди в регионе. Об этом сообщила гуманитарная организация Красный полумесяц в своем Телеграм-канале.
Как ранее сообщала национальная нефтеперерабатывающая и распределительная компания Ирана, нефтехранилища в Тегеране и Альборзе подверглись авиационным ударам.
По данным организации, взрыв нефтехранилищ вызывает выброс в атмосферу большого количества токсичных соединений углеводородов, оксидов серы и азота. В таких условиях любой дождь приобретает кислотные свойства.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.
Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима. Так израильская армия вошла на юг Ливана.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд
- 8 мар
- Четыре преемника и удар по военным базам: что известно об иранской военной операции «Безумец»
- 8 мар
- США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
- 8 мар
- В Иране определились с кандидатом на пост верховного лидера страны
- 8 мар
- ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута
- 8 мар
- «Нужно быть опасным»: как Европу охватили «ядерные настроения»
- 8 мар
- США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана
- 8 мар
- Авианосцы уйдут, а Израиль останется: ракета попала в синагогу под Иерусалимом
- 8 мар
- Трамп и крестовый поход: США переписывают правила мировой игры
- 8 мар
- Без права голоса: как Трамп втянул Европу в войну с Ираном
Читайте также
69%
Нашли ошибку?