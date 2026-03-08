В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане

Первые два военнослужащих Израиля погибли с начала операции против движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Прежде стало известно, что ВВС Израиля совершили восемь налетов на южный пригород Бейрута. Сообщалось, что атакованные кварталы были якобы покинуты мирными жителями.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

