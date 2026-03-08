Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Израильская армия сообщила, что продолжит атаки для ослабления военных возможностей Ирана.

Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Фото: AP/TASS

Тема:
Война в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Руководствуясь разведывательными данными, штаб ВВС КСИР был атакован в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского режима», — говорится в сообщении израильской армии.

Целью атаки стал главный командно-контрольный центр, с которого осуществлялось управление деятельностью ВВС Ирана. На территории объекта расположены командование баллистических ракет, комплекс БПЛА и другие силы ВВС. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары по военным объектам Ирана продолжатся.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов более чем по 400 объектам на территории Исламской Республики. В том числе были поражены иранские установки для запуска баллистических ракет и несколько военных заводов в центральной и западной частях страны.

Тема:
Война в Иране
9 мар
В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана
8 мар
В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
8 мар
Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном
8 мар
Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
8 мар
Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
8 мар
В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
8 мар
В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
8 мар
Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
8 мар
КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
8 мар
ОАЭ нанесли удар по Ирану
