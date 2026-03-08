Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране
Израильская армия сообщила, что продолжит атаки для ослабления военных возможностей Ирана.
Фото: AP/TASS
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
«Руководствуясь разведывательными данными, штаб ВВС КСИР был атакован в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского режима», — говорится в сообщении израильской армии.
Целью атаки стал главный командно-контрольный центр, с которого осуществлялось управление деятельностью ВВС Ирана. На территории объекта расположены командование баллистических ракет, комплекс БПЛА и другие силы ВВС. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары по военным объектам Ирана продолжатся.
Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов более чем по 400 объектам на территории Исламской Республики. В том числе были поражены иранские установки для запуска баллистических ракет и несколько военных заводов в центральной и западной частях страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 мар
- В США сообщили об отсутствии планов атаковать нефтегазовую инфраструктуру Ирана
- 8 мар
- В Иране сообщили о повреждениях ядерного объекта в Исфахане
- 8 мар
- Вторая неделя конфликта: США потратили шесть миллиардов долларов на войну с Ираном
- 8 мар
- Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
- 8 мар
- Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
- 8 мар
- В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
- 8 мар
- В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
- 8 мар
- Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
- 8 мар
- КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
- 8 мар
- ОАЭ нанесли удар по Ирану
Читайте также
86%
Нашли ошибку?