Израиль нанес удар по штабу ВВС КСИР в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по штабу военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране. Об этом 8 марта сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Руководствуясь разведывательными данными, штаб ВВС КСИР был атакован в ходе широкомасштабных ударов ЦАХАЛ по десяткам объектов иранского режима», — говорится в сообщении израильской армии.

Целью атаки стал главный командно-контрольный центр, с которого осуществлялось управление деятельностью ВВС Ирана. На территории объекта расположены командование баллистических ракет, комплекс БПЛА и другие силы ВВС. В ЦАХАЛ подчеркнули, что удары по военным объектам Ирана продолжатся.

Ранее в этот день Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов более чем по 400 объектам на территории Исламской Республики. В том числе были поражены иранские установки для запуска баллистических ракет и несколько военных заводов в центральной и западной частях страны.

