Трамп: решение о завершении операции в Иране будем принимать вместе с Израилем

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 58 0

Американский лидер заявил, что они с Нетаньяху действуют сообща и учтут все обстоятельства.

Когда закончится война в Иране

Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP

Тема:
Война в Иране

Дональд Трамп сообщил, что планы по свертыванию военной операции в Иране Вашингтон будет обсуждать с израильской стороной. В интервью The Times of Israel, опубликованном 8 марта, хозяин Белого дома отметил, что они с премьером Израиля уже провели консультации по этому поводу.

По словам Трампа, окончательное решение еще не принято, но все детали будут проработаны. Он также подчеркнул, что целью Ирана было уничтожение Израиля, и теперь эта угроза устранена совместными усилиями.

Накануне израильские военные отчитались о поражении ключевого командного центра иранских ВВС в Тегеране. Тем временем в Вашингтоне заявили, что не собираются трогать нефтегазовую инфраструктуру Ирана, хотя CNN сообщает о начале ударов по хранилищам топлива со стороны Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
