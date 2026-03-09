Трамп: решение о завершении операции в Иране будем принимать вместе с Израилем

Американский лидер заявил, что они с Нетаньяху действуют сообща и учтут все обстоятельства.
Дональд Трамп сообщил, что планы по свертыванию военной операции в Иране Вашингтон будет обсуждать с израильской стороной. В интервью The Times of Israel, опубликованном 8 марта, хозяин Белого дома отметил, что они с премьером Израиля уже провели консультации по этому поводу.
По словам Трампа, окончательное решение еще не принято, но все детали будут проработаны. Он также подчеркнул, что целью Ирана было уничтожение Израиля, и теперь эта угроза устранена совместными усилиями.
Накануне израильские военные отчитались о поражении ключевого командного центра иранских ВВС в Тегеране. Тем временем в Вашингтоне заявили, что не собираются трогать нефтегазовую инфраструктуру Ирана, хотя CNN сообщает о начале ударов по хранилищам топлива со стороны Израиля.
