В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за «сотрудничество с врагом»
Власти республики могут применить и другие наказания.
Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati
Имущество и активы граждан Ирана, проживающих за границей, могут быть конфискованы в случае «сотрудничества с врагом». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры республики, которое цитирует агентство Caliber.
Под «сотрудничеством с врагом» надзорный орган подразумевает любую разведывательную или шпионскую деятельность в пользу США, Израиля или других враждебных государств и группировок.
Кроме изъятия имущества и активов, иранцам за рубежом грозят и другие наказания в соответствии с уголовным кодексом Ирана, включая смертную казнь.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате совместных ударов двух государств в исламской республике погибли представители высшего руководства страны, включая духовного лидера аятоллу Али Хаменеи.
Тегеран отреагировал на действия Вашингтона и Тель-Авива атакой на израильские города и военные базы США в странах региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия на фоне ситуации в регионе подготовила проект резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий.
