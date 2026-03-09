В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за сотрудничество с врагом

Имущество и активы граждан Ирана, проживающих за границей, могут быть конфискованы в случае «сотрудничества с врагом». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры республики, которое цитирует агентство Caliber.

Под «сотрудничеством с врагом» надзорный орган подразумевает любую разведывательную или шпионскую деятельность в пользу США, Израиля или других враждебных государств и группировок.

Кроме изъятия имущества и активов, иранцам за рубежом грозят и другие наказания в соответствии с уголовным кодексом Ирана, включая смертную казнь.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате совместных ударов двух государств в исламской республике погибли представители высшего руководства страны, включая духовного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран отреагировал на действия Вашингтона и Тель-Авива атакой на израильские города и военные базы США в странах региона.

