В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за «сотрудничество с врагом»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 37 0

Власти республики могут применить и другие наказания.

В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за сотрудничество с врагом

Имущество и активы граждан Ирана, проживающих за границей, могут быть конфискованы в случае «сотрудничества с врагом». Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры республики, которое цитирует агентство Caliber.

Под «сотрудничеством с врагом» надзорный орган подразумевает любую разведывательную или шпионскую деятельность в пользу США, Израиля или других враждебных государств и группировок.

Кроме изъятия имущества и активов, иранцам за рубежом грозят и другие наказания в соответствии с уголовным кодексом Ирана, включая смертную казнь.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В результате совместных ударов двух государств в исламской республике погибли представители высшего руководства страны, включая духовного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран отреагировал на действия Вашингтона и Тель-Авива атакой на израильские города и военные базы США в странах региона. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия на фоне ситуации в регионе подготовила проект резолюции Совбеза ООН о прекращении боевых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
9 мар
Нефтяная компания Бахрейна заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ
9 мар
Турция отправит истребители F-16 на Северный Кипр
9 мар
Израиль атаковал места производства ракетных двигателей и пусковые установки дальнобойных ракет Ирана
9 мар
Как минимум: Израиль готовится еще к месяцу войны
9 мар
РФ подготовила проект резолюции СБ ООН о прекращении огня на Ближнем Востоке
9 мар
Трамп: решение о завершении операции в Иране будем принимать вместе с Израилем
9 мар
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
9 мар
Уиткофф «решительно» попросил Россию не передавать разведданные Ирану
9 мар
Впервые с 30 августа 2022 года цена нефти Brent на бирже ICE превысила $102
9 мар
Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана
-6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
В Иране лишат имущества живущих за рубежом граждан за «сотрудничество с врагом»
10:21
Нефтяная компания Бахрейна заявила о форс‑мажоре после взрывов на НПЗ
10:04
Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
9:52
Опасное сочетание: почему нельзя запивать лекарства соком или чаем
9:30
Турция отправит истребители F-16 на Северный Кипр
9:06
Минздрав разработал цветовую схему для формы медицинских работников

Сейчас читают

Су-34 поразил пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Поддерживаю на все 100%»: Джефф Монсон о мальчике, которому не продали цветы
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
В Петербурге открыли памятник Елизавете Глинке

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить