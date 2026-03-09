США могли нанести удар по школе в Иране крылатой ракетой Tomahawk
Одной из возможных причин атаки назвали устаревшие разведданные.
Фото: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
CNN: США могли нанести удар по школе Ирана крылатой ракетой Tomahawk
ВС США могли нанести удар по школе на юге Ирана ракетой Tomahawk. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на эксперта, который распознал боеприпас по имеющимся данным.
Меж тем, в CBS News заявили, что Штаты могли ударить по школе из-за устаревших разведданных.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на учебное заведение в Минабе на юге Ирана погибли 168 учениц, еще порядка 100 человек получили ранения.
Атака США и Израиля на Иран
Израиль и США 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены ракетные удары, в результате которых погибли верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и представители высшего военного руководства страны.
Тегеран ответил массированной атакой по израильским городам, а также американским военным базам, расположенным в странах Ближнего Востока. Ситуация в регионе остается напряженной.
