Иран атаковал беспилотниками базу и склады оборудования США на Ближнем Востоке

Иран атаковал дронами радар 512-й базы США. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на армию исламской республики.

«Армия Ирана атаковала цели с помощью беспилотников, в том числе подразделение боевой поддержки „Рехавам“, радиолокационную станцию раннего предупреждения 512-й базы США, а также американские центры сбора и склады оборудования в лагере Аль-Адири в Кувейте», — говорится в сообщении.

Кроме того, исламская республика нанесла серию ракетных ударов по Израилю. В результате в Тель-Авиве погиб один человек. Еще трое мужчин в центральной части Израиля получили ранения. Они находятся в тяжелом состоянии.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтабу Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Президент США Дональд Трамп сказал о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

