«Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Американский лидер заявил, что конфликт практически исчерпан.

Трамп заявил о близости окончания войны с Ираном

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

Тема:
Война в Иране

Трамп: война с Ираном практически завершена

Конфликт США и Ирана практически завершен. Об этом 9 марта заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом CBS News.

«Я думаю, что война практически завершена», — сказал президент США. Он также добавил, что у него нет посланий для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что цель военной миссии США в Иране — ликвидировать способность Тегерана производить запуски ракет. Он подчеркнул, что операция будет осуществляться с применением «подавляющей силы и высокой точности», а также охарактеризовал иранское правительство как террористический режим.

По данным The New York Times, Иран продемонстрировал более высокий уровень боевой готовности, чем ожидалось администрацией Трампа. Представители Белого дома постоянно предупреждали о возможном увеличении потерь среди американских солдат.

8 марта Совет экспертов принял единогласное решение, избрав Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером Ирана. Таким образом, он стал третьим руководителем Исламской Республики.

Тема:
Война в Иране
