«Почти все»: Трамп заявил, что война с Ираном близка к завершению

Американский лидер заявил, что конфликт практически исчерпан.
Фото: Reuters/Mahmoud Issa
Трамп: война с Ираном практически завершена
Конфликт США и Ирана практически завершен. Об этом 9 марта заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом CBS News.
«Я думаю, что война практически завершена», — сказал президент США. Он также добавил, что у него нет посланий для нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
В тот же день американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что цель военной миссии США в Иране — ликвидировать способность Тегерана производить запуски ракет. Он подчеркнул, что операция будет осуществляться с применением «подавляющей силы и высокой точности», а также охарактеризовал иранское правительство как террористический режим.
По данным The New York Times, Иран продемонстрировал более высокий уровень боевой готовности, чем ожидалось администрацией Трампа. Представители Белого дома постоянно предупреждали о возможном увеличении потерь среди американских солдат.
8 марта Совет экспертов принял единогласное решение, избрав Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером Ирана. Таким образом, он стал третьим руководителем Исламской Республики.
