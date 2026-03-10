Придется потерпеть: когда потеплеет в регионах России

Синоптик Тишковец: снежный покров исчезнет полностью только в апреле

Март в этом году не спешит радовать россиян весенним теплом. Главная причина — небывалое количество осадков, выпавших за последние месяцы. О том, когда ждать уход зимы, эксперты рассказали в материале URA.RU.

Синоптики объясняют, что толстый снежный покров отражает солнечные лучи, не давая земле прогреваться. Возникает эффект замкнутого круга — для таяния нужно тепло, но пока лежат сугробы, тепло не задерживается.

Когда сойдет снег

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец подсчитал, что снежный покров полностью исчезнет лишь в апреле. В большинстве регионов это произойдет до 5 апреля, в некоторых случаях — до 10 апреля.

Другие метеорологи дают еще более осторожные прогнозы. Синоптик Михаил Леус полагает, что снег может задержаться до середины апреля — почти на две недели дольше обычного (обычно это происходит к 30 марта).

Процесс активного таяния запустился еще 27 февраля, но из-за объема снега он будет идти медленно.

Метеорологическая весна — период, когда температура стабильно держится выше нуля — наступит в последней декаде марта.

Однако это не означает, что снег исчезнет сразу. Напротив, жителей ждут лужи, слякоть и грязь, которые не пропадут до полного схода сугробов.

Что покажет март

В центральной части страны, включая Подмосковье, первая половина месяца останется прохладной. Днем столбики термометров будут показывать 3-5 градусов выше нуля, по ночам возможны заморозки. В отдельные дни ожидается мокрый снег.

После 8 марта не исключено временное похолодание. Хотя март в целом прогнозируется теплее обычного, начало месяца еще сохранит зимний характер.

Самый заметный скачок температуры произойдет в последние пять дней марта — воздух прогреется до 7-12 градусов.

Когда потеплеет в Москве

Мнения специалистов о сроках прихода весны в столицу разнятся. Однако они сходятся в одном: устойчивое тепло установится во второй половине марта.

Тишковец считает, что метеорологическая зима завершится 19–20 марта. Леус называет привычную для города дату — 21 марта. А представитель Центрального УГМС Николай Терешонок допускает, что весна может наступить даже раньше — в середине месяца.

Уже 10 марта, по словам Тишковца, жители центральной России почувствуют «первую пробу весны». Начнется интенсивное таяние: на ВДНХ, где высота снега достигла 47 сантиметров, к выходным он осядет на 15 сантиметров.

А 11 марта днем в Москве ожидается до плюс 7-9 градусов, местами — до плюс десяти, без осадков.

Когда потеплеет в регионах

Южные территории встретят весну аномальной жарой. В Краснодарском крае и Ростовской области март–апрель могут стать самыми теплыми за последние три десятилетия. При этом май прогнозируется засушливым.

В Поволжье погода будет неоднородной. Нижний Новгород ждет прохлада и осадки, хотя в целом весна окажется теплее нормы.

В Казани март обещает быть вдвое дождливее прошлогоднего.

Урал и Сибирь столкнутся с избытком влаги. Екатеринбург рискует обновить десятилетний рекорд по количеству осадков.

В Новосибирске весна станет самой теплой за пять лет, но настоящее потепление до плюс 14 градусов придет лишь в конце апреля.

На Камчатке погода будет капризной: ночные температуры до минус 14 градусов сменяются дневными оттепелями до нуля. Только в апреле воздух прогреется до плюс четырех, а май ожидается дождливым и прохладным (плюс 5-10градусов).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.