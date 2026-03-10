«Топить их веселее»: Трамп прокомментировал удары по иранским судам
Судя по кадрам, корабли могли быть и гражданскими.
Трамп сообщил, что американским военным было весело топить иранские суда
В Вашингтоне считают, что операция на Ближнем Востоке опережает намеченный план. Глава Белого дома отметил, что именно американские военные должны обеспечивать безопасность в регионе. В частности, судоходства. При этом сами Штаты — судя по кадрам из соцсетей — не раз атаковали иранские гражданские суда. Вероятно, поэтому, говоря почти о полусотне потопленных целей, Трамп предпочел не уточнять их тип.
«Я спросил: «Насколько это хорошие корабли?» И военные ответили: «Отличные, сэр, самые современные». Я сказал: «Почему же мы их просто не захватили? Они бы пригодились нам — Зачем было их топить?» И они ответили: «Топить их веселее», — рассказал президент США.
В Тегеране эти заявления не оставили без внимания и, фактически, высмеяли. Представители Корпуса стражей исламской революции утверждают, что американские корабли после атаки по авианосцу «Авраам Линкольн» держатся за тысячу километров от побережья Ирана.
Также появились кадры разрушительного удара по спутниковому центру на юге Тель-Авива. Этот радар работал в радиусе пяти тысяч километров и использовался для связи истребителей с авиационными базами.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.
