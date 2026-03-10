В Москве в выходные ожидается до 11 градусов тепла

Мурад Устаров
Вторник, 10 марта, в столице уже стал самым теплым днем с начала года.

Какая погода будет в Москве на выходных

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

В конце недели жителей столичного региона ожидает потепление. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, температура в Москве прогреется до 11 градусов тепла. Он подчеркнул, что столбики термометров продержатся на такой отметке около пяти дней.

«Дальше не буду заглядывать. Есть шанс всегда ошибиться за пределами пяти-семи дней, а на пять дней вот именно так, до 10-11 градусов в выходные», — сказал Шувалов.

При этом эксперт допустил возвращение похолодания в столицу в конце марта и начале апреля.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что во вторник, 10 марта, воздух в Москве прогреется до семи градусов тепла. По данным ведущего специалиста центра прогноза погоды «Фобос» Евгения Тишковца, вторник в столице стал самым теплым днем с начала года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обильное количество осадков, которые выпали за последние месяцы, замедляют наступление весны в российских регионах.

В Москве в выходные ожидается до 11 градусов тепла
