Иран ударил по американским военным объектам в ОАЭ и Бахрейне

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 59 0

Тегеран продолжает отвечать на действия США и Израиля.

Атаки Ирана на объекты США сегодня

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Иранские военные атаковали американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по местам скопления военнослужащих США на базах в Аль-Дарфе (ОАЭ) и Эль-Джуфейре в Бахрейне.

«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра и Эль-Джуфейр были успешно поражены ракетами Корпуса стражей исламской революции и ударными беспилотниками», — говорится в тексте.

Кроме того, Тегеран атаковал авиабазу «Рамат-Давид» в Израиле, воздушную гавань в Хайфе, а также ракетные пусковые установки, расположенные к востоку от Тель-Авива.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день конфликта израильские ВВС и американские силы нанесли сотни ударов по военным и гражданским объектам исламской республики, приведшие к гибели верховного лидера ИРИ аятоллу Али Хаменеи и нескольких военных деятелей.

Иран ответил началом операции «Правдивое обещание», в рамках которой наносит удары по американским военным базам в странах региона, а также по израильским городам. 9 марта в стране избрали нового верховного лидера — им стал сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иранские военные выпустили пять ракет по американской военной базе в иракском Курдистане.

Тема:
Война в Иране
10 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
10 мар
ОАЭ полностью закрыли крупнейший нефтеперерабатывающий завод после атаки БПЛА
10 мар
В «Аэрофлоте» рассказали о приостановке рейсов из ОАЭ
10 мар
Израиль атаковал комплекс КСИР по разработке и производству ракет
10 мар
В столице Катара раздалась серия мощных взрывов
10 мар
В Иране под удар попал аэропорт города Шираз — горят топливные склады
10 мар
«Более интересные направления»: топливный кризис стал для России окном возможностей
10 мар
Израиль ударил по командным пунктам «Хезболлы» в Ливане
10 мар
Токсичное облако из Ирана угрожает странам Центральной Азии
10 мар
Планы на лето изменились? Стоит ли рассчитывать на доступный отдых в Турции
-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:31
Токсичный актив: как особняк педофила превратился в проклятие для наследников
19:24
Собянин: 12 тысяч московских школьников обучаются в инженерных классах
19:04
По Брянску нанесен ракетный удар — есть погибшие и раненые
19:03
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 10 марта
18:50
Правил нет: бывшая сотрудница суперъяхт раскрыла темную сторону роскошных круизов
18:48
Такие сделки чреваты: политолог сомневается, что США смогут подчинить себе Кубу

Сейчас читают

В Литве боятся конфискации Минском фур, застрявших в Белоруссии с прошлой осени
Больничный по-новому: что изменилось в правилах оформления в 2026 году
Цветы повсюду: прошло 40 дней с убийства девятилетнего Паши в Петербурге
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить