Иран ударил по американским военным объектам в ОАЭ и Бахрейне

Иранские военные атаковали американские военные объекты в странах Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по местам скопления военнослужащих США на базах в Аль-Дарфе (ОАЭ) и Эль-Джуфейре в Бахрейне.

«Места скопления американских военнослужащих на базах Аль-Дафра и Эль-Джуфейр были успешно поражены ракетами Корпуса стражей исламской революции и ударными беспилотниками», — говорится в тексте.

Кроме того, Тегеран атаковал авиабазу «Рамат-Давид» в Израиле, воздушную гавань в Хайфе, а также ракетные пусковые установки, расположенные к востоку от Тель-Авива.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день конфликта израильские ВВС и американские силы нанесли сотни ударов по военным и гражданским объектам исламской республики, приведшие к гибели верховного лидера ИРИ аятоллу Али Хаменеи и нескольких военных деятелей.

Иран ответил началом операции «Правдивое обещание», в рамках которой наносит удары по американским военным базам в странах региона, а также по израильским городам. 9 марта в стране избрали нового верховного лидера — им стал сын погибшего аятоллы Моджтаба Хаменеи.

