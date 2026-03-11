Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Штурмовики работают парами на малых высотах.
Российские Су-25 уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ведомстве уточнили, что удары наносились по личному составу и опорному пункту боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
После возвращения на аэродром инженерно-технический состав провел регламентные работы и подготовил технику к повторному вылету.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
