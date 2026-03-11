Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Штурмовики работают парами на малых высотах.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Российские Су-25 уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В ведомстве уточнили, что удары наносились по личному составу и опорному пункту боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

После возвращения на аэродром инженерно-технический состав провел регламентные работы и подготовил технику к повторному вылету.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

