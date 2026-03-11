Атака дронов на Сочи продолжается уже сутки

Мэр города призвал горожан оставаться дома.
Киевский режим атакует Сочи уже почти сутки. Об этом пишет EADaily со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.
«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой врагов на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — сообщил мэр Сочи.
Градоначальник подчеркнул, что работающие жители Сочи с детьми до 12 лет могут оставаться дома до отмены режима атаки. Он призвал не допускать массового нахождения на улицах мам с малышами во время угрозы беспилотников.
Кроме того, Прошунин заявил, что студенты городских образовательных учреждений переведены на дистанционный формат обучения.
По словам главы города, ситуация с атаками дронов остается сложной: режим опасности, который вводился вчера дважды, до сих пор не отменен. При этом он добавил, что серьезных последствий атаки нет.
