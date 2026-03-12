В Иране подтвердили ранение нового верховного лидера страны

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Он чувствует себя хорошо.

Что случилось с аятоллой Хаменеи

Фото: Reuters/Amir Kholousi

Недавно занявший пост верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Он (Моджтаба Хаменеи — Прим.ред.) ранен… Я не знаю, когда он выступит со своей первой речью», — сообщил он.

При этом Багаи подчеркнул, что аятолла в настоящее время чувствует себя хорошо.

Моджтаба Хаменеи был назначен новым верховным лидером 9 марта после гибели его отца Али Хаменеи. По словам министра, на пост нового верховного лидера ИРИ претендовали три или четыре человека, однако большинство представителей Совета экспертов сделали выбор в пользу Хаменеи.

Конфликт на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана. В первый день конфликта военные двух государств нанесли сотни ударов по военным и гражданским военным исламской республики. В результате погибли как представители руководства страны, так и мирные граждане.

Тегеран ответил ударами по американским военным базам в странах Ближнего Востока и израильским городам. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моджтаба Хаменеи пострадал во время ударов по президентском комплексу в Тегеране 28 февраля. По данным издания, он получил ранения в ногу, руку и кисть.

