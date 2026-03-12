Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую широкомасштабную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«ЦАХАЛ начал широкую волну ударов по инфраструктурам террористического режима Ирана по всей стране», — проинформировала ЦАХАЛ.

Они уточнили, что атакуют исламскую республику сразу в нескольких направлениях одновременно.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о победе над Ираном. По его словам, в первый же час после старта военной операции Штаты смогли выполнить поставленные задачи. И это фактически предопределило исход противостояния в самом его начале.

