Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
Атаки ЦАХАЛ проходят сразу в нескольких направлениях.
Фото: Reuters/Raghed Waked
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала новую широкомасштабную волну ударов по территории Ирана. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«ЦАХАЛ начал широкую волну ударов по инфраструктурам террористического режима Ирана по всей стране», — проинформировала ЦАХАЛ.
Они уточнили, что атакуют исламскую республику сразу в нескольких направлениях одновременно.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
МИД России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государства.
Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о победе над Ираном. По его словам, в первый же час после старта военной операции Штаты смогли выполнить поставленные задачи. И это фактически предопределило исход противостояния в самом его начале.
