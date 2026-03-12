Трамп заявил, что США победили Иран в первый час военной операции

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля и до сих пор продолжается.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
В первый же час после старта военной операции США якобы сумели полностью одолеть Иран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки.
«В первый час все было закончено», — сказал глава Белого дома.
По мнению Трампа, поставленные задачи были выполнены практически мгновенно, что фактически предопределило исход противостояния в самом его начале.
Совместная военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана началась 28 февраля. Руководство США обосновало свои действия необходимостью обеспечения безопасности американских граждан.
В ходе операции ВВС Израиля и США нанесли серию массированных ударов по различным объектам на иранской территории. Атаки затронули крупные города, включая Тегеран.
Сообщалось о поражении как военных объектов, так и гражданской инфраструктуры, в том числе учебного заведения в городе Минаб. В результате атак погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.
Несмотря на заявления о быстрой победе, Иран инициировал ответные меры под кодовым названием «Правдивое обещание». Тегеран совершил серию ракетных пусков по американским объектам, расположенным в ближневосточном регионе, и городам Израиля.
Иранские вооруженные силы 11 марта провели 39-ю волну обстрелов, задействовав современные ракеты с разделяющимися боеголовками. Представители Корпуса стражей исламской революции также предупредили о возможности применения новых типов вооружения в самое ближайшее время.
