В первый же час после старта военной операции США якобы сумели полностью одолеть Иран. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на митинге в штате Кентукки.

«В первый час все было закончено», — сказал глава Белого дома.

По мнению Трампа, поставленные задачи были выполнены практически мгновенно, что фактически предопределило исход противостояния в самом его начале.

Совместная военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана началась 28 февраля. Руководство США обосновало свои действия необходимостью обеспечения безопасности американских граждан.

В ходе операции ВВС Израиля и США нанесли серию массированных ударов по различным объектам на иранской территории. Атаки затронули крупные города, включая Тегеран.

Сообщалось о поражении как военных объектов, так и гражданской инфраструктуры, в том числе учебного заведения в городе Минаб. В результате атак погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Несмотря на заявления о быстрой победе, Иран инициировал ответные меры под кодовым названием «Правдивое обещание». Тегеран совершил серию ракетных пусков по американским объектам, расположенным в ближневосточном регионе, и городам Израиля.

Иранские вооруженные силы 11 марта провели 39-ю волну обстрелов, задействовав современные ракеты с разделяющимися боеголовками. Представители Корпуса стражей исламской революции также предупредили о возможности применения новых типов вооружения в самое ближайшее время.

