«Носят с собой оружие»: выжившие в «Крокусе» борются с психологическими травмами
Потерпевшие до сих пор боятся за свою жизнь и здоровье.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Пострадавшие по делу о теракте в Крокусе борются с психологическими проблемами
На финальном заседании суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» количество потерпевших было значительно меньше, чем в начале процесса. Адвокат Даниэль Готье объяснил корреспонденту 5-tv.ru, что люди просто не хотят больше видеть тех, кто разрушил их жизни.
По словам защитника, теракт, произошедший в марте 2022 года, оставил у выживших сильные психологические травмы. Многие до сих пор не могут оправиться от пережитого и находятся в состоянии постоянной тревоги.
«Некоторые мне рассказали, что носят с собой оружие. Они говорят, что боятся за жизнь и здоровье», — подчеркнул Даниэль Готье.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес окончательный вердикт исполнителям теракта в «Крокусе». Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализода Муродали* приговорены к пожизненному заключению.
Первые 17 лет осужденные проведут в тюрьме, а оставшийся срок для них предусмотрен особый режим. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.
* — внесены в перечень террористов и экстремистов.
