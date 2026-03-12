«Носят с собой оружие»: выжившие в «Крокусе» борются с психологическими травмами

Пострадавшие по делу о теракте в Крокусе борются с психологическими проблемами

На финальном заседании суда по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» количество потерпевших было значительно меньше, чем в начале процесса. Адвокат Даниэль Готье объяснил корреспонденту 5-tv.ru, что люди просто не хотят больше видеть тех, кто разрушил их жизни.

По словам защитника, теракт, произошедший в марте 2022 года, оставил у выживших сильные психологические травмы. Многие до сих пор не могут оправиться от пережитого и находятся в состоянии постоянной тревоги.

«Некоторые мне рассказали, что носят с собой оружие. Они говорят, что боятся за жизнь и здоровье», — подчеркнул Даниэль Готье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд вынес окончательный вердикт исполнителям теракта в «Крокусе». Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Рачабализода Муродали* приговорены к пожизненному заключению.

Первые 17 лет осужденные проведут в тюрьме, а оставшийся срок для них предусмотрен особый режим. Кроме того, каждому из них назначен штраф в размере 990 тысяч рублей.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов.