Иран назвал условия переговоров с США и Израилем

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 18 0

Посол исламской республики обозначил два ключевых принципа начала дипломатического процесса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Иран пойдет на переговоры с США и Израилем только при соблюдении ряда условий. Об этом заявил посол исламской республики в России Казем Джалали на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Аль-Кудса.

«Если будут переговоры, тогда будут и условия<…> Нужно отменить все санкции против Ирана», — сказал он.

Дипломат также отметил, что Тегеран согласится на дипломатический контакт только при компенсации ущерба от боевых действий. Переговоры невозможны до завершения военного конфликта, однако Иран будет бороться «до конца», подчеркнул Джалили.

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Тема:
Война в Иране
