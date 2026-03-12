Иран крушит флот в регионе: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ

Иран расширяет атаки на нефтяную инфраструктуру на Ближнем Востоке. Под удар попали порты Бахрейна, Арабских Эмиратов, Омана и Ирака. Вблизи республики также подбили два танкера. Из-за блокировки Ормузского пролива, экспорт энергоресурсов из региона упал до 10% от прошлых объемов. Как мировое сообщество пытается справиться с нарастающим энергокризисом — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это кадры из главного порта Ирака — Басры. Танкеры, загруженные под завязку нефтью, горят как гигантский факел. В воду вытекает топливо. Под ударом иранских сил два коммерческих судна. Огнем объяты и заполненные нефтехранилища. Экипажи эвакуируют с горящих судов.

Порт Ирака расположен на реке Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Иран, похоже, расширяет морские атаки: если еще накануне ударял по судам в Ормузском проливе, то теперь их ракеты и беспилотники крушат флот в странах региона.

Под ударом этой ночью был и Бахрейн. Порт Мухаррак. Здесь горели резервуары с топливом.

А это уже восточное побережье Эмиратов. Порт Фуджейра расположен на берегу Оманского залива. Крупнейший нефтяной узел тоже оказался под атакой Ирана. Здесь расположены терминалы для хранения топлива мощностью более десяти миллионов кубометров, есть нефтепереработка, заправочные станции для судов, контейнерные услуги. Это не просто порт, а большой логистический центр, расположенный на главной нефтяной артерии.

Это Оманский залив. Ворота из Персидского залива в Мировой океан. Через этот коридор проходят важные грузы: в первую очередь нефть и газ, а также продовольствие, лекарства, удобрения, стройматериалы. Все, что нужно ближневосточному региону и поставщикам в Азии и Европе.

По разным данным, через эту морскую магистраль из Персидского залива, через Ормузский пролив и далее в Оманский залив проходили от ста до трехсот судов. Почти половина из них — нефтяные танкеры. Из-за конфликта на Ближнем Востоке объемы экспорта нефти составляют менее 10%от прежнего.

«Пролив Ормуз — это узкое место в водном пути Персидского залива. Он расположен чуть южнее Ирана и чуть севернее ОАЭ. Это критический момент в водном пути, потому что большая часть мировой энергии — будь то нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ — проходит через этот узкий проход, который, опять же, питает жизнь в Азии и в остальном мире», — пояснил старший аналитик по сырой нефти в компании по сбору данных о сырьевых рынках Навин Дас.

Из-за закрытия Ормузского пролива и перебоя поставок другие страны уже начинают распродавать свои стратегические запасы сырья — те самые резервы, которые копятся на случай военных конфликтов и кризисов. Об этом договорились накануне страны Международного энергетического агентства (МЭА).

«Глобальные энергетические рынки переживают чрезвычайно критический период из-за событий на Ближнем Востоке. Международное энергетическое агентство, как я объявил на пресс-конференции, вчера начало выпускать на рынки 400 миллионов баррелей нефти. Это чрезвычайно важный вопрос», — заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

Аварийные запасы стран — это более одного миллиарда двухсот миллионов баррелей нефти, еще 600 миллионов в госсобственности. Вот только насколько хватит резервов? Для сравнения: у Америки — 415 миллионов баррелей. Это примерно чуть больше половины от максимальной емкости запасов. Сегодня, 12 марта, США объявили, что выпустят на рынок еще 172 миллиона баррелей. Для понимания: США потребляют около 20–21 миллиона баррелей в сутки. То есть стратегический резерв — примерно на три недели.

Попытки сбить цены за счет стратегических запасов могут не дать ожидаемого эффекта. Некоторые нефтяные компании, по данным СМИ, приостановили работу в терминалах ближневосточного региона. Танкеры, газовозы под разными флагами, по данным программ слежения, находятся на входе в Ормузский пролив и боятся даже зайти. То и дело в небе появляются истребители, которые контролируют небо над акваторией Оманского залива.

