Израиль нанес новые ракетные удары по Бейруту

Эфирная новость 32 0

Одновременно с этим США наносят удары по Ираку.

Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

К ситуации на Ближнем Востоке. Израиль около часа назад объявил о новой волне ракетных ударов по столице Ливана. В Бейруте зафиксировано уже несколько атак, в том числе недалеко от здания правительства.

Местные власти сообщили, что за десять дней погибли 687 ливанцев. Одновременно с этим США наносят удар по Ираку. Бьют по проиранским группировкам, в том числе в столице.

Над Багдадом заметили американские штурмовики. Они нанесли удар по авиабазе и штаб-квартире иракской армии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
13 мар
Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
13 мар
США перебрасывают комплексы ПРО из Южной Кореи на Ближний Восток
13 мар
«Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
13 мар
Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается
12 мар
«Мне об этом не известно»: Трамп отбивается от вопросов об атаке на школу в Иране
12 мар
«Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу
12 мар
Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
12 мар
Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 12 марта
12 мар
Атаки на нефтяную инфраструктуру: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
12 мар
Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за погибших иранцев
+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.39
-0.55
Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта

Последние новости

4:35
В Кремле для работы используют стационарные телефоны на фоне ограничений связи
4:15
США разрешили продажу российской нефти, отгруженной до 12 марта
4:00
Не форсируйте события: китайский гороскоп на неделю с 16 по 22 марта
3:45
«Киевский гопник»: Зеленский угрожает Орбану и его семье, Европа в шоке
3:31
Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
3:12
Сийярто обвинил Украину в попытке оставить Венгрию без газа

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Оклады, премии, надбавки: как высчитывается средняя зарплата по стране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Любить по-русски: главные свадебные традиции от древности до современности

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео