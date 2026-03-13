Израиль нанес новые ракетные удары по Бейруту
Одновременно с этим США наносят удары по Ираку.
Фото, видео: Reuters/Amr Abdallah Dalsh; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
К ситуации на Ближнем Востоке. Израиль около часа назад объявил о новой волне ракетных ударов по столице Ливана. В Бейруте зафиксировано уже несколько атак, в том числе недалеко от здания правительства.
Местные власти сообщили, что за десять дней погибли 687 ливанцев. Одновременно с этим США наносят удар по Ираку. Бьют по проиранским группировкам, в том числе в столице.
Над Багдадом заметили американские штурмовики. Они нанесли удар по авиабазе и штаб-квартире иракской армии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 мар
- Ранен, но не сломлен: новый лидер Ирана сделал заявление
- 13 мар
- США перебрасывают комплексы ПРО из Южной Кореи на Ближний Восток
- 13 мар
- «Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
- 13 мар
- Нетаньяху заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи скрывается
- 12 мар
- «Мне об этом не известно»: Трамп отбивается от вопросов об атаке на школу в Иране
- 12 мар
- «Не считаю уместным»: Дональд Трамп о присутствии сборной Ирана на ЧМ по футболу
- 12 мар
- Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
- 12 мар
- Конфликт США и Израиля с Ираном: главные события 12 марта
- 12 мар
- Атаки на нефтяную инфраструктуру: горят танкеры в Ираке, Бахрейне и ОАЭ
- 12 мар
- Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за погибших иранцев
Читайте также
70%
Нашли ошибку?