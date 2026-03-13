Израиль нанес новые ракетные удары по Бейруту

К ситуации на Ближнем Востоке. Израиль около часа назад объявил о новой волне ракетных ударов по столице Ливана. В Бейруте зафиксировано уже несколько атак, в том числе недалеко от здания правительства.

Местные власти сообщили, что за десять дней погибли 687 ливанцев. Одновременно с этим США наносят удар по Ираку. Бьют по проиранским группировкам, в том числе в столице.

Над Багдадом заметили американские штурмовики. Они нанесли удар по авиабазе и штаб-квартире иракской армии.

