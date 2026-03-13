Российские артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30

Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных систем ежедневно уничтожают укрепления и живую силу противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса получили координаты целей от операторов дронов, применяющих тепловизионные камеры для обнаружения противника в складках местности. После обработки данных артиллеристы выдвинулись на замаскированные позиции и за считанные минуты открыли огонь.

Прямыми попаданиями разрушены укрепления и места размещения боевиков ВСУ. Точность ударов подтверждена расчетами БпЛА. После выполнения задачи орудия тщательно замаскировали, чтобы избежать обнаружения вражеской разведкой и контрбатарейной борьбы.

Передача изображения и координация действий ведутся по закрытым каналам связи с использованием штатных средств. Военнослужащие отмечают, что мощностей достаточно для видеотрансляций и оперативной передачи данных.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.