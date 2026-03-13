Артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты гаубиц Д-30 работают по целям после данных разведки с беспилотников.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские артиллеристы уничтожили укрепления ВСУ из гаубиц Д-30
Подразделения группировки войск «Север» продолжают расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных систем ежедневно уничтожают укрепления и живую силу противника. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 седьмого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса получили координаты целей от операторов дронов, применяющих тепловизионные камеры для обнаружения противника в складках местности. После обработки данных артиллеристы выдвинулись на замаскированные позиции и за считанные минуты открыли огонь.
Прямыми попаданиями разрушены укрепления и места размещения боевиков ВСУ. Точность ударов подтверждена расчетами БпЛА. После выполнения задачи орудия тщательно замаскировали, чтобы избежать обнаружения вражеской разведкой и контрбатарейной борьбы.
Передача изображения и координация действий ведутся по закрытым каналам связи с использованием штатных средств. Военнослужащие отмечают, что мощностей достаточно для видеотрансляций и оперативной передачи данных.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Минометный огонь накрыл грузы ВСУ под Харьковом. Лучшее видео из зоны СВО
- 11 мар
- Армия России освободила населенный пункт Червоная Заря в Сумской области
- 11 мар
- Самолеты Су-25 уничтожили «опорник» боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 10 мар
- Охота на минометы: как работают «Ланцеты» в зоне спецоперации
- 10 мар
- «Ланцеты» срывают ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 9 мар
- ВС РФ освободили населенный пункт Голубовка в ДНР
- 9 мар
- Зенитчики показали уничтожение дронов из ЗУ-23-2. Лучшее видео из зоны СВО
- 8 мар
- Боевые подруги: как медсестры спасают жизни в зоне СВО
- 8 мар
- На передовой: как женщины осваивают профессию оператора дронов в зоне СВО
- 7 мар
- ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
70%
Нашли ошибку?