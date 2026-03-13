Армия обороны Израиля начала новую волну ударов по Тегерану. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля только что начала широкомасштабную волну ударов, нацеленную на инфраструктуру иранского террористического режима по всему Тегерану», — сказано в публикации.

Днем ранее Израиль атаковал инфраструктуру Тегерана, а также ядерный центр «Телеган». Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» предупредил в своем заявлении 12 марта, что Иран ответит ударами по нефтегазовым объектам США на Ближнем Востоке, если Штаты попытаются атаковать иранский энергосектор.

Эскалация на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Сын Али Хаменеи Моджтаба был избран его преемником по решению верховного совета экспертов исламской республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество пострадавших при атаке на израильскую деревню увеличилось до 50. Трое пострадавших получили травмы средней тяжести.

