Где Хаменеи? Почему вокруг нового лидера Ирана возникли теории заговора

Тем временем в Иране внимание сосредоточено на новом верховном лидере страны — Моджтабе Хаменеи. Он еще ни разу с момента избрания не появлялся на публике. А первое обращение и вовсе зачитали дикторы национального радио. Это породило много теорий. Одни говорят что он прячется от атак Израиля, а другие, что он сильно пострадал при одном из ударов. Кто сейчас на самом деле стоит за властью в Тегеране — разбирался корреспондент «Известий» Алесандр Тузиков.

Страной с населением более 90 миллионов человек управляет образ лидера. Он на гигантских постерах по всему Ирану. Но, в отличие от отца, часто собиравшего огромную аудиторию, Моджтаба Хаменеи давно не появляется на публике. Народ присягнул на верность его портрету в понедельник.

В четверг, как обещали, появилось его первое обращение к нации на посту верховного лидера — снова на фоне флага и портрета. Даже голоса Хаменеи-младшего никто не услышал, зачитали дикторы.

«Как и ожидалось, это было послание неповиновения и решимости. Но вопрос в том, писал ли он его вообще? Он точно не произносил его сам, однако, возможно — мы этого не знаем — ему помогали представители могущественного Корпуса стражей исламской революции, с которым он связан», — предположила дипломатический корреспондент BBC Кэролайн Хоули.

Накануне иранский МИД впервые подтвердил информацию, что Моджтаба был ранен. Британские медиа, со ссылкой на свои источники, дополняют скупую информацию иранских властей.

«Новый бессильный иранский аятолла находится в коме и потерял как минимум одну ногу. Также 56-летний сын убитого аятоллы Али Хаменеи получил серьезные повреждения желудка или печени. Неясно, получил ли он травму в тот же день, когда умер его 86-летний отец — 28 февраля, — но не он управляет стратегией, которая вызывает потрясения на мировом энергетическом рынке», — пишет The Sun.

Западные политологи задаются даже не вопросом — жив или нет? А зачем он вообще на вершине иранской пирамиды власти, если есть таинственный и могущественный Совет экспертов, который назначает аятолл?

«Этот парень — никто! Он появился из ниоткуда. Моджтаба Хаменеи, как вы только что сообщили в прямом эфире, теперь ранен, что влечет за собой определенные дипломатические последствия», — заявил политолог Марк Долан.

Последствия даже не дипломатические, а глобальные. Дееспособен лидер или нет — вооруженные силы Ирана давно децентрализованы. Зато быстро набирает влияние сила, с которой Моджтаба был так тесно связан, подчеркивают источники в Эмиратах.

«Господин Хаменеи, 56 лет, — второй сын покойного верховного лидера и долгое время рассматривался как потенциальный преемник из-за тесных связей с Корпусом стражей исламской революции и вооруженной группировкой „Басидж“. Верховный лидер Ирана непосредственно контролирует КСИР и определяет широкое направление внешней и внутренней политики. Президент Масуд Пезешкиан практически не имеет полномочий в военных вопросах», — отмечает The National.

В таком случае может иметь значение «эффект синергии»: стремление Израиля убрать знаковую иранскую фигуру совпало со стремлением КСИР взять власть и действовать гораздо более жестко, чем мог позволить себе аятолла.

«Так как он очень сильно сотрудничал с КСИРом, с Корпусом стражей исламской революции, и на протяжении последних лет генералов КСИР уничтожали сотрудники ЦРУ и Моссада с их семьями, я думаю, что он немало потерял близких людей. Это не только своего отца, мать. И некоторые считают, что он сейчас будет мстить. Но, конечно, скорее всего, он будет жестким», — считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лана Раванди-Фадаи.

И не важно, он или не он. Персонифицированная жесткость — лично Моджтабы Хаменеи или от его имени — сейчас то, что нужно ястребам КСИР.

Даже если новый аятолла убит, лидер-фантом сейчас Ирану, в состоянии войны, как нельзя кстати. Во-первых, неуязвим. Во-вторых, так же авторитетен, как и «караван мучеников», от имени которых КСИР мстит Западу. Штаты за 20 лет в Афганистане обеспечили триумф талибов. И всего за 12 дней войны с Ираном действительно «сменили режим» — он стал еще более жестким к Израилю и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.