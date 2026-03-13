Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта

Военная операция США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке продолжается четырнадцать дней. Главные события, произошедшие за 13 марта, собрали в материале 5-tv.ru.

Новые серии ударов

В ночь на 13 марта Израиль объявил о новой волне ракетных ударов по столице Ливана. В Бейруте было зафиксировано несколько атак, в том числе недалеко от здания правительства. Местные власти сообщили, что за десять дней погибли 687 ливанцев.

Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты ракетной промышленности, командные пункты и расположения сил безопасности Ирана.

Удары пришлись по Тегерану, Ширазу и Ахвазу. Атака была проведена одновременно в трех районах. В Ширазе был поражен подземный производственный центр ракетных войск, в Тегеране — центральная база сил противовоздушной обороны и объекты военно-промышленного комплекса.

В Ахвазе же атакованы командные центры элитного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сил внутренней безопасности Ирана. В момент ударов на объектах находились десятки иранских военнослужащих. Также сообщалось, что за прошедшие две недели ЦАХАЛ совершила 7,6 тысячи ударов по военным базам на территории Ирана.

Кроме того, в результате атаки Ирана и Ливана на деревню Зарзир на севере Израиля пострадали более 50 человек. Уточняется, что трое пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Меж тем президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Вашингтон в течение следующей недели планирует нанести «сильный удар» по Ирану. Американский лидер отметил, что Вашингтон способен в одиночку справляться с угрозами, возникающими в ходе обострения отношений с Ираном и не нуждается в поддержке со стороны Украины.

Опустевший Дубай

На фоне эскалации многие иностранные туристы предпочли покинуть Дубай. Улицы в популярных местах города опустели. В некоторых отелях сейчас нет ни одного гостя. Взаимные обстрелы сторон ежедневно ведут к новым разрушениям и на гражданских объектах. Так, обломки повредили здания в центре Дубая.

В Министерство обороны ОАЭ сообщили, что за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь баллистических ракет и 27 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

По информации Минобороны, с начала нового витка конфликта на Ближнем Востоке эмиратские военнослужащие в общей сложности перехватили 285 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1567 беспилотных летательных аппаратов.

Возможность ядерной катастрофы

После начала масштабного конфликта на Ближнем Востоке мир стал свидетелем очередного столкновения, в котором ядерный фактор сыграл важную роль. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Мы стали свидетелями начала очередного конфликта, в котором ядерный фактор сыграл важную роль <…> Для всех нас очевидно, что пока мы не сможем найти разумное урегулирование, мы всегда будем балансировать на грани между войной и миром», — сказал Гросси, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Максима Приходы о близости ядерной катастрофы.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что любое военное воздействие на объекты атомной промышленности недопустимо. По его словам, удар по ядерному объекту может доставить больше неприятностей не стране, в которой ядерный объект находится, а соседям.

Экологическая катастрофа в Арктике

В результате ударов по нефтехранилищам в Иране возникли пожары, которые провоцируют экологическую катастрофу во всем мире, в том числе в арктическом регионе. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление доцента РАНХиГС и координатора экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александра Воротникова.

По его словам, из-за специфики движения воздушных масс токсичные выбросы рано или поздно достигнут полярных широт. Сажа, образующаяся при горении нефтепродуктов, представляет главную угрозу. Ее мельчайшие частицы будут оседать на ледяной поверхности, включая российскую Арктику и область Северного полюса.

Темные осадки, попадая на ледники, заставляют их поглощать больше солнечного тепла. Это значительно ускоряет процесс таяния, что в свою очередь влияет на изменение температурного режима и способствует дальнейшему потеплению.

Война в Иране скажется на Украине

В беседе с 5-tv.ru политолог Богдан Безпалько заявил, что продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может обернуться катастрофой для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По словам эксперта, главной проблемой для Киева станет нехватка боеприпасов к зенитным ракетным комплексам. Эти ракеты стоят очень дорого, производятся медленно, а в условиях двух крупных конфликтов расходуются мгновенно.

«Если поддержки не будет, то Украина очень быстро закончится. Просто нечем будет платить военнослужащим, государственным служащим, бюджетникам. У государства не будет денег, и Украина тогда рассыплется как механизм, как государство», — отметил эксперт.

