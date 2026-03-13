Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану

Израильская армия (ЦАХАЛ) за прошедшие две недели совершила 7,6 тысячи ударов по военным базам на территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил еврейского государства.

«За две недели нанесено 7, 6 тысячи ударов по целям в Иране, включая 4,7 тысячи атак на объекты иранской ракетной промышленности», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также подчеркнули, что за указанный период израильские военные совершили свыше тысячи атак на объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация в регионе обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены сотни ударов по военным и гражданским объектам страны, приведшие к гибели представителей руководства ИРИ и мирных жителей.

Ответом Тегерана стали атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке и израильские города. После начала боевых действий страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Кроме того, из-за конфликта прекратилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к одному из крупнейших в истории сбоев мировых поставок нефти.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США нанесут «сильный удар» по территории Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.