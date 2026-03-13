Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
Тель-Авив атаковал объекты ракетной промышленности исламской республики.
Израильская армия (ЦАХАЛ) за прошедшие две недели совершила 7,6 тысячи ударов по военным базам на территории Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе вооруженных сил еврейского государства.
«За две недели нанесено 7, 6 тысячи ударов по целям в Иране, включая 4,7 тысячи атак на объекты иранской ракетной промышленности», — говорится в сообщении.
В ЦАХАЛ также подчеркнули, что за указанный период израильские военные совершили свыше тысячи атак на объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ситуация в регионе обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. Были нанесены сотни ударов по военным и гражданским объектам страны, приведшие к гибели представителей руководства ИРИ и мирных жителей.
Ответом Тегерана стали атаки на американские военные базы на Ближнем Востоке и израильские города. После начала боевых действий страны региона закрыли свое воздушное пространство.
Кроме того, из-за конфликта прекратилось судоходство через Ормузский пролив, что привело к одному из крупнейших в истории сбоев мировых поставок нефти.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США нанесут «сильный удар» по территории Ирана. Об этом писал 5-tv.ru.
