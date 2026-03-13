США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану

Вашингтон в течение следующей недели планирует нанести «сильный удар» по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

Ранее Трамп отказался отвечать на вопрос об атаке на школу в Иране, заявив, что ему об этом «ничего не известно».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

