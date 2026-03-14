Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля

Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители израильского руководства. Об этом заявили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно публикациям местных СМИ, Иран заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала конфликта. Под ударом оказались крупнейшие города и стратегические объекты страны.

Серия взрывов прогремела в районах Тель-Авива, Хайфы и Кейсарии. Пострадал и военно-промышленный комплекс в Холоне.

По словам вице-президента исламской республики Захра Бехрузазара, более 9600 гражданских объектов повреждены с начала конфликта. Преимущественно пострадали жилые дома.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ Иран начал наносить удары по территориям Израиля и американским военным базам. КСИР назвал данную военную кампанию «Правдивое обещание».

Удары пришлись по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

