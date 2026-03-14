Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля

Анастасия Антоненко
До этого Исламская республика заявила о начале массированной атаке баллистическими ракетами по территории противника.

Удары Ирана по территории Израиля — 13 марта

Фото: Reuters/Mussa Qawasma

Война Израиля и Ирана

Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители израильского руководства. Об этом заявили представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно публикациям местных СМИ, Иран заявил о самом мощном ударе по Израилю с начала конфликта. Под ударом оказались крупнейшие города и стратегические объекты страны.

Серия взрывов прогремела в районах Тель-Авива, Хайфы и Кейсарии. Пострадал и военно-промышленный комплекс в Холоне.

По словам вице-президента исламской республики Захра Бехрузазара, более 9600 гражданских объектов повреждены с начала конфликта. Преимущественно пострадали жилые дома.

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ Иран начал наносить удары по территориям Израиля и американским военным базам. КСИР назвал данную военную кампанию «Правдивое обещание».

Удары пришлись по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
Иран атаковал десять объектов, где могли быть представители руководства Израиля
