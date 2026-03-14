Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу

В ходе военных действий были нарушены поставки карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения.

Масштабный вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может привести к глобальному продовольственному кризису из-за сокращения поставок удобрений. Об этом сообщила газета Financial Times.

«По мнению экспертов, война на Ближнем Востоке может привести к глобальному продовольственному кризису. <…> Дефицит удобрений угрожает производству продуктов питания на многих континентах», — говорится в материале издания.

Автор материала пояснил, что в результате эскалации конфликта были нарушены поставки карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения. Из 2,1 миллиона тонн карбамида около половины не попало на рынок. По данным компании Kpler, в Персидском заливе скопилось более 1,1 миллиона тонн удобрений.

По информации Financial Times, азотные удобрения, на долю которых приходится около половины мирового производства продуктов питания, получают из аммиака с использованием природного газа, цена на который резко возросла после начала военных действий на Ближнем Востоке.

Ближний Восток играет ключевую роль в глобальных цепочках поставок удобрений и энергоносителей. Около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, который был заблокирован Ираном. В результате дефицита природного газа некоторые заводы по производству удобрений в азиатских странах временно прекратили свою работу. С начала конфликта на Ближнем Востоке цена на карбамид увеличилась более чем на 40%.

Ранее в беседе с 5-tv.ru политолог Богдан Безпалько заявил, что продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может обернуться катастрофой для поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам эксперта, главной проблемой для Киева станет нехватка боеприпасов к зенитным ракетным комплексам. Эти ракеты стоят очень дорого, производятся медленно, а в условиях двух крупных конфликтов расходуются мгновенно.

14 мар
«В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам
14 мар
В ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США
14 мар
В столице Ирака произошла атака на посольство США
14 мар
КСИР опроверг сообщения США о якобы полном уничтожении систем ПВО острова Харк
14 мар
Трамп: ВС США уничтожили все военные цели на иранском острове Харк
14 мар
Иран атаковал десять объектов, где могли находиться представители руководства Израиля
13 мар
США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана
13 мар
В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
13 мар
Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
13 мар
ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране
Последние новости

12:58
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу
12:38
Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину
12:19
На Земле началась первая продолжительная магнитная буря весны
12:03
«В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам
11:46
Туристическим агентствам в Румынии запретили продавать билеты в Москву
11:26
Первое издание «Войны и мира» продали на аукционе за 1,6 миллиона рублей

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео