Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы в канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь. Над территорией Краснодарского края поразили 16 БПЛА, над территорией Республики Крым — восемь. Также семь дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

