Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 49 0

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву 14 марта

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы в канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО России сбили 87 украинских беспилотников за ночь. Над территорией Краснодарского края поразили 16 БПЛА, над территорией Республики Крым — восемь. Также семь дронов ликвидировали над Брянской областью, шесть — над Белгородской и пять — над Ростовской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

8 мар
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников на подлете к Москве
7 мар
Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву
26 февр
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами
24 февр
Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь
22 февр
Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве
22 февр
В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
22 февр
Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
18 февр
Силы ПВО России сбили 120 украинских БПЛА над регионами РФ
5 янв
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
4 янв
Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40
+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:19
Врач рассказала о причинах утренних отеков на лице
14:00
Бесит, когда кто-то чавкает? Назван неожиданный признак психического расстройства
13:51
«Не останется и следа»: синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
13:33
«Мы хотим кровной мести»: Иран не простил США убийство верховного лидера
13:14
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре летевших на Москву беспилотника
12:58
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу

Сейчас читают

«Нужно молиться»: Дейнега призвала поддержать Лерчек в борьбе с раком
Вы тоже «сумасшедший»? Что такое весеннее обострение и кто ему подвержен
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео