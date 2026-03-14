«Подходящий момент, чтобы уйти»: в США заговорили о завершении операции против Ирана

|
Лилия Килячкова
Подобное решение, по мнению американского инвестора Дэвида Сакса, обрадовало бы рынки.

США должны прекратить операцию против Ирана

Фото: Reuters/Jack Taylor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Инвестор Дэвид Сакс: США пора прекратить операцию против Ирана

США пора прекратить военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский инвестор и советник президента США Дональда Трампа по искусственному интеллекту Дэвид Сакс в подкасте All-In. Его слова приводит газета Financial Times.

«Мы значительно ослабили потенциал Ирана <…> Это подходящий момент, чтобы объявить о победе и уйти. Ясно, что рынки хотели бы именно этого», — подчеркнул инвестор.

Кроме того, Сакс отметил, что если пострадает еще больше объектов иранской энергетической инфраструктуры, Тегеран может продолжить наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре в странах Персидского залива, что сделает этот регион почти непригодным для жизни.

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке может привести к продовольственному кризизу. В ходе военных действий были нарушены поставки карбамида — самого распространенного в мире азотного удобрения.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о масштабной военной операции против Ирана. В результате ударов среди высокопоставленных представителей иранского руководства были зафиксированы жертвы, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи и главу Корпуса стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР объявил о начале военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе операции были нанесены удары по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах региона, а также по объектам на территории Израиля. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

+7° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:04
Умер гитарист Motоrhead Филип Кэмпбелл
19:00
«Становится только хуже»: как охотники за педофилами выслеживают преступников
18:54
«Будут ждать момента»: Вучич заявил о планах Хорватии и Албании напасть на Сербию
18:43
Мошенники убили женщину на северо-западе Москвы
18:30
Бойцы ФСБ уничтожили группу украинских диверсантов в ДНР
18:10
«Ненормальная бабушка»: дочь Ольги Картунковой о новом статусе матери

Сейчас читают

В Иране назвали Украину законной целью для ударов
Россиянам грозит штраф до пяти тысяч рублей за стирку по ночам
Космическое такси не приехало: почему у НАСА нет плана спасения астронавтов
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео