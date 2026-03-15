Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для поддержки Ирана

Дарья Бруданова
Этот шаг в государстве назвали первым в случае вступления в конфликт.

Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson / TT

Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. На такой шаг государство готово пойти, чтобы поддержать Иран. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного йеменского военачальника Абеда аль-Тавра.

Он уточнил, что если в конечном итоге все же будет принято решение присоединиться к вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, то первой мерой, которую Йемен примет в качестве давления на США и Израиль, может стать официальное объявление о морской блокаде в Баб-эль-Мандебском проливе.

«Торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США и оккупированные территории, могут быть остановлены», — процитировал телеканал военачальника.

Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из ключевых морских маршрутов в регионе. Он расположен между юго-западной частью Аравийского полуострова, где находится Йемен, и северо-восточным побережьем Африки, которое занимают Джибути и Эритрея.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Тогда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей. Кроме того, в рамках американо-израильской кампании было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

В ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива Тегеран объявил о старте ответной операции. Иран нанес удары не только по израильской территории, но по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Так в конфликт оказались втянуты многие государства. Боевые действия продолжаются уже больше двух недель.

