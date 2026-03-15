Собянин сообщил о 71 БПЛА, нейтрализованных за сутки на подлете к Москве

Давид Андриясов
На местах падения дронов работают экстренные службы.

Атаки беспилотников на Москву — последние новости 15 марта

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще четыре украинских беспилотника летевших на Москву. В общей сложности за сутки военные перехватили 71 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — проинформировал градоначальник.

Накануне в целях безопасности вводили временные ограничения в работе московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Белгородской области шесть человек пострадали от удара украинских беспилотников. В Максимовке FPV-дрон взорвался на промышленном объекте, ранив мужчину. В Новой Таволжанке беспилотник попал в «ГАЗель», в результате чего пострадали мужчина и женщина. В Шебекине под удар попали два человека, получившие минно-взрывные травмы. Также был атакован боец подразделения «Орлан», его госпитализировали. Остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь.

